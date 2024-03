SEGA licencie en Europe, un gros studio devient indépendant

Comme quasiment tous les constructeurs et studios de développement et d'édition de jeux, SEGA licencie. La firme japonaise s'est déjà séparée de plus de 60 employés en Amérique du Nord en tout début d'année, c'est désormais le Vieux Continent qui est touché, dont un studio anglais majeur.

SEGA licencie environ 240 personnes en Europe, principalement chez Creative Assembly, le développeur des Total War et de HYENAS, un shooter looter multijoueur annulé. Le studio avait déjà perdu du personnel à cette occasion. Par ailleurs, SEGA se sépare de Relic Entertainment (Company of Heroes), qui devient désormais indépendant. Les développeurs vont quand même continuer le support de Company of Heroes 3, un RTS lancé il y a un an et disponible sur Amazon, Cdiscount, la Fnac ou Gamesplanet.

SEGA justifie ces licenciements par une « évolution rapide » du marché et un « ralentissement économique », dans un e-mail confirmé par Eurogamer. Jurgen Post, directeur de SEGA Europe, s'excuse auprès d'employés qui ont appris la nouvelle via les annonces publiques de ce matin, expliquant qu' « à cause de la nature de l'annonce et des obligations légales au Japon », l'information devait rester secrète. Pas sûr que les personnes concernées apprécient la démarche, malgré les excuses.