SEGA licencie aussi, mais pas au Japon

Les vagues de licenciements se suivent et se ressemblent. Aujourd'hui, c'est SEGA qui annonce le départ de plusieurs employés, mais pas dans son studio japonais. Non, c'est SEGA of America qui licencie 61 employés dans son campus d'Irvine, en Californie, comme le rapporte GamesIndustry.biz.

Les 61 personnes concernées par ce licenciement quitteront leurs bureaux le 8 mars prochain, l'information tombe alors que Shuji Utsumi a été nommé CEO de SEGA of America & Europe en début d'année. Les employés avaient réussi à fonder un syndicat en juillet dernier et accusaient SEGA of America de vouloir licencier du personnel en réaction à cette union de développeurs.

Pour rappel, SEGA a déjà licencié du monde chez Creative Assembly après l'annulation de HYENAS, ainsi que chez Relic Entertainment (Company of Heroes). Le studio japonais devrait dévoiler ce soir Sonic x Shadow Generations, vous pouez sinon retrouver Sonic Frontiers à partir de 33,73 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.