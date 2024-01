Sonic x Shadow Generations : le nouveau jeu de SEGA se précise avant le State of Play

Nous en sommes désormais assurés, ce mercredi soir aura lieu un nouveau PlayStation State of Play. Les rumeurs à son sujet vont bon train puisqu'avant même son annonce, Nick Baker avait partagé un message légèrement cryptique servant à nous faire deviner le nom de certains projets qui devraient y être montrés. Parmi eux, un passage avait de quoi exciter les fans du hérisson bleu de SEGA : « Sonic will live in the shadow of his generation ». Tout le monde a alors pensé à un remaster de Sonic Generations, l'épisode du 20e anniversaire du hérisson bleu paru en 2011 où le Sonic classique devait collaborer avec sa version moderne pour venir à bout d'une menace d'envergure pour leurs deux mondes. Le terme « shadow » laissait toutefois songeur, pouvant aussi bien faire référence au rival du personnage qu'à une extension fortement attendue d'un jeu qui fêtera bientôt ses deux ans. Mais finalement, il se pourrait tout simplement qu'il ne s'agisse pas d'un simple portage remis aux goûts du jour.

En effet, le leaker Kurakasis a posté à la suite de ce message un tweet faisant mention de « SxSG », passé assez inaperçu par rapport à celui sur Metro Awakening. Il a surenchéri ces dernières heures en éclaircissant ce qu'il avait voulu dire, à savoir que le prochain jeu se nommerait Sonic x Shadow Generations. Oui, avec un nom pareil, les mèmes gay autour des deux personnages n'ont pas fini de pleuvoir, bien qu'il s'agisse d'un élément ne se prononçant pas et sans connotation lorsqu'il est utilisé au Japon.

Et pour aller encore plus loin, l'internaute MbKKssTBhz5, habitué des indiscrétions sur les futurs plans de la licence Persona et plus globalement sur les jeux de SEGA a partagé le lien vers ce qui serait le site du jeu, qui selon Sonic Stadium a été enregistré le 9 janvier 2024, soit bien avant toutes ces rumeurs, et dont l'organisation derrière le dépôt a été masquée par le même service utilisé pour le site de Sonic Superstars. Oui, cela fait beaucoup de coïncidences.

Quant à savoir s'il s'agira d'un jeu entièrement inédit ou non au final, il va encore falloir patienter un peu avant de le découvrir.

