Les bases tactiques à connaître pour Company of Heroes 2 : conseils pour Ardennes Assaults

Top 10 des conseils pour apprécier et gagner la guerre dans Company of Heroes 2 : Ardennes Assault

Comprendre les détails du jeu

Le jeu se compose de deux composantes principales. Il s'agit de la tactique et de la stratégie. Cela ne signifie pas qu'elles soient indépendantes l'une de l'autre. Au contraire, elles doivent être utilisées ensemble pour permettre au joueur de garder le contrôle et l'équilibre afin de mener à bien la campagne. La tactique exige une maîtrise adéquate des munitions, tandis que la stratégie concerne la gestion des ressources. Ainsi, comprendre quand et comment utiliser ses ressources dans les jeux de guerre gratuits contribue à la réussite d'une campagne.

Préparez-vous à perdre des matchs

La raison de l'hésitation de beaucoup de personnes lorsqu'il s'agit d'Ardennes Assault est motivée par la peur de l'échec. Lorsque vous ne voulez pas perdre un match, vous vous empêchez de comprendre les multiples facettes de la gestion des ressources et de la maîtrise des tactiques qui pourraient améliorer votre intelligence de jeu. Pour commencer, vous pouvez jouer contre l'IA ou contre d'autres passionnés.

Affinez votre capacité à viser une cible

Orienter vos mitrailleuses lourdes dans la bonne direction est un moyen de vous protéger et de neutraliser les forces ennemies. Assurez-vous que vos mitrailleuses lourdes soient positionnées dans une zone qui vous offre une vue plus dégagée de votre cible afin de viser et d'éliminer facilement les ennemis. Ce positionnement vous permet de gérer vos ressources et de réduire le gaspillage.

Utiliser des lance-flammes

Les lance-flammes sont efficaces pour traiter les soldats en plastique. Lorsqu'ils sont exposés aux flammes, il ne leur faut que quelques secondes pour fondre. Cela réduit donc le stress lié au fait de devoir leur tirer dessus dans l'espoir de les éliminer. Le fait qu'ils soient en plastique signifie également que tirer sur eux peut s'avérer inefficace. Trouvez plutôt une flamme nue où ils pourront facilement se transformer en scories lorsqu'ils essaieront de vous blesser.

Utilisez beaucoup les chars d'assaut

Lorsque vous utilisez des chars, veillez à éviter les mines en avançant. Il est également recommandé d'attaquer les autres chars par le côté ou par l'arrière afin de réduire l'effet de l'impact d'un autre char sur le vôtre. Ainsi, vous pourrez facilement attaquer l'infanterie et les véhicules ennemis avec une grande précision. La conduite des chars peut s'avérer très difficile à maîtriser au début. Mais avec plus de pratique, vous vous améliorerez et deviendrez un expert en la matière.

L'utilisation des touches de raccourci est essentielle

Les joueurs efficaces sont passés maîtres dans l'art de commander des actions avec rapidité. Cela vous permet d'obtenir une réponse rapide des unités qui doivent exécuter une mission dans des délais stricts. Une bonne frappe peut constituer un avantage concurrentiel.

Utiliser des raccourcis

En utilisant les raccourcis, vous pouvez vous déplacer d'une unité à l'autre avec rapidité et facilité. Cela vous permet d'être plus attentif à leur sécurité et de les coordonner avec une meilleure précision.

Réclamer des ressources sur le sol

Vous pouvez trouver différents types d'objets lorsque vous vous déplacez sur le champ de bataille. Il s'agit notamment d'armes et d'artefacts. Grâce à eux, vous pouvez disposer de suffisamment de ressources dans votre arsenal pour être prêt au combat et avoir des avantages gratuits sur vos ennemis.

Reculer si nécessaire

La fuite n'est pas toujours un aveu d'échec. C'est plutôt une preuve de vos capacités tactique et stratégique à prendre des mesures pragmatiques qui réduisent le risque d'anéantissement total par l'ennemi. Battez en retraite lorsque vous êtes vulnérable aux attaques.

Combattre en équipe

Il faut l'effort collectif de l'infanterie, du génie, des véhicules légers et des autres armes pour gagner ce jeu. Par conséquent, toutes les unités doivent s'engager de manière à se protéger mutuellement. Cela signifie que rester proche les uns des autres pour écarter la menace est un moyen efficace de combattre les troupes ennemies.

Conclusion

Ces tactiques ont le potentiel d'aider un débutant à maîtriser Company of Heroes 2 : Ardennes Assault, mais elles sont également utiles aux joueurs réguliers qui ont encore du mal à gérer leurs unités et à éliminer les ennemis.