BON PLAN : Company of Heroes 2 et l'extension Ardennes Assault offerts sur Steam

Company of Heroes 2 n'est plus tout jeune, il est sorti à l'origine en 2013, mais il reste encore aujourd'hui une référence en matière de jeu de stratégie en temps réel se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a d'ailleurs déjà plusieurs fois été offert sur Steam, mais ce week-end, les développeurs sont généreux.

Relic Entertainment et SEGA proposent en effet de télécharger gratuitement sur Steam Company of Heroes 2, mais également son extension Ardennes Assault, où les Alliés se rendent dans les montagnes enneigées pour affronter les forces de l'Axe. Avec le jeu de base et son extension la plus connue, les joueurs ont donc accès gratuitement à plusieurs campagnes et un contenu monstrueux. Comme à chaque fois pour ce genre de promotion, une fois les jeux obtenus, ils sont à vous pour toujours.

L'offre est bien évidemment limitée dans le temps, vous avez jusqu'au 3 juin prochain pour rajouter Company of Heroes 2 et Ardennes Assault à votre bibliothèque Steam. La franchise bénéficie également de réductions, pour acheter les autres contenus additionnels à -75 %. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.