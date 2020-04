Company of Heroes : des versions iPhone et Android du jeu de stratégie annoncées

SEGA vient d'annoncer aujourd'hui la venue de Company of Heroes sur de nouvelles plateformes, les iPhone et les mobiles sous Android. Ce portage sera une nouvelle fois développé par Feral Interactive, qui s'était déjà chargé de la version iPad du jeu de stratégie se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale.

SEGA rappelle que Company of Heroes avait été entièrement adapté pour la tablette d'Apple et le sera évidemment pour les smartphones sous iOS et Android, avec « une interface de jeu claire, sophistiquée et ergonomique ». Le jeu sera le même que sur PC et iPad, il s'agira toujours de commander des compagnies américaines devant libérer la France, en commençant par la Normandie.

Company of Heroes n'a pas encore de date de sortie précise sur iPhone et Android, il sera cependant vendu 14,99 €, car aucune microtransaction ne sera proposée. Les joueurs qui ont déjà acheté le titre sur iPad n'auront évidemment pas à repasser à la caisse et pourront le télécharger sur iPhone gratuitement.