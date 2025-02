Earth vs Mars : les développeurs de Company of Heroes dévoilent déjà leur nouveau jeu de stratégie

L'année dernière, SEGA s'est séparé de Relic Entertainment, développeur des Company of Heroes, Warhammer 40,000: Dawn of War, des premiers Homeworld et d'Age of Empires IV. Le studio canadien est maintenant indépendant et dévoilait tout récemment sa nouvelle stratégie : soutenir les jeux déjà existants (Company of Heroes 3), réimaginer d'anciennes franchises et développeur de nouveaux titres à plus petite échelle. Le studio comptait sortir un jeu « dans un délai d'environ 1 à 2 ans », l'attente sera finalement bien plus courte !

Relic Entertainment dévoile aujourd'hui Earth vs Mars, un jeu de stratégie au tour par tour où notre bonne vieille Terre va devoir résister à une invasion martienne. Le développeur change déjà ses habitudes, lui qui était jusqu'ici reconnu pour ses jeux de stratégie en temps réel, il s'attaque à un autre sous-genre, de quoi intriguer les fans. Relic Entertainment rappelle qu'il s'agit là d'un jeu à petite échelle, développé de manière indépendante par son initiative Relic Labs, nous serons loin des RTS à gros budgets auxquels nous avait habitué le studio, mais Earth vs Mars a déjà de quoi séduire les joueurs :

Les Martiens visitent la Terre depuis des décennies, enlevant des animaux et des humains et récoltant leur essence atomique pour créer d'étranges créatures martiennes hybrides. Cette fois, ils sont là pour revendiquer notre planète. Dans ce jeu de stratégie au tour par tour, un groupe improbable de commandants dirigera l'armée de la Terre alors qu'elle fait face à une invasion martienne écrasante. Combattez des soucoupes high-tech, des chars gravitationnels et des guerriers extraterrestres d'élite dans une bataille pour la survie de la planète. Votre arme secrète est le « Splice-O-Tron ». Avec lui, vous pouvez combiner des « volontaires » humains avec des créatures terrestres pour créer de puissants super-soldats hybrides qui combattront aux côtés de l'armée régulière de la Terre. Faites pleuvoir de l'acide depuis le ciel avec le rapide guépard-mouche. Chargez à travers les lignes ennemies avec de dévastateurs hybrides humains-rhinocéros. Ou frappez depuis les forêts avec votre infanterie mortelle écureuil-vache. Au fur et à mesure que la campagne progresse, vous débloquerez de nouveaux types de créatures, de puissantes améliorations d'unités et des capacités de commandant qui changent la donne. Mais à mesure que votre armée évolue, celle de votre ennemi évoluera également, et vous devrez faire face à tout, de l'arme organique sensible connue uniquement sous le nom de « The Creep » aux propres créations mutantes des Martiens. Campagne solo - Earth vs Mars proposera une vaste campagne narrative composée de plus de 30 missions conçues à la main.

Campagne solo - Earth vs Mars proposera une vaste campagne narrative composée de plus de 30 missions conçues à la main.

Multijoueur en ligne – Combattez contre d'autres commandants, soit en tant qu'armées de la Terre, soit en tant que forces des envahisseurs martiens.

Mode VS – Combattez contre l'IA sur des cartes personnalisées offrant beaucoup de rejouabilité aux fans du mode solo

Éditeur de cartes – Un éditeur de cartes complet vous permet de créer des cartes et des scénarios personnalisés.

Splice-O-Tron – Apportant une saveur de Relic à l'ancienne à ce genre, le Splice-O-Tron sera un mécanisme clé du jeu. En combinant des créatures avec des « volontaires » humains, vous pourrez déployer un éventail d'unités hybrides passionnantes et puissantes.

Capacités des unités – De nombreuses unités d'Earth vs Mars auront leurs propres capacités uniques, ajoutant de nouvelles stratégies et une profondeur de gameplay à ce style de jeu

Commandants – Il y aura plusieurs commandants dans le jeu, chacun apportant des capacités passives et actives qui améliorent votre façon de jouer

Un monde 3D magnifiquement réalisé – Nous sommes ravis d'apporter des unités 3D, des ensembles de tuiles et des effets époustouflants aux joueurs en mode tour par tour et en mode tuiles dans Earth vs Mars.

Relic Entertainment dévoilera davantage d'informations avant le lancement du jeu, qui se fera dans quelques mois seulement. Earth vs Mars est attendu dans le courant de l'été 2025, uniquement sur PC via Steam. Les développeurs précisent que, si le titre rencontre suffisamment de succès, des portages sur consoles pourraient voir le jour. Par ailleurs, le jeu ne sera pas compatible avec le Steam Deck au lancement.

