Astérix & Obélix: Heroes, un jeu de cartes aux mécaniques de RPG dévoilé par Nacon

Voici une licence que nous n'aurions pas cru voir autre part que du côté de Microids, à savoir Astérix & Obélix. Eh oui, après leur aventure en Irlande dans Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d'Hibernie en fin d'année dernière, nos deux compères et leur petit chien vont faire leur retour en 2023 dans nos consoles et PC, mais chez Nacon !

L'éditeur a ainsi signé un accord avec Jumpgate AB et Les Éditions Albert René pour éditer et distribuer un certain Astérix & Obélix: Heroes, développé par gameXcite en Allemagne, à qui nous devons déjà Astérix et ses amis sur mobiles et navigateurs. Ce titre prévu sur PC, Switch et d'autres consoles sortira en septembre 2023, prenant la forme d'un jeu de cartes avec des mécaniques de RPG où nous collectionnerons les Gaulois en vue de les faire affronter les Romains, le tout agrémenté de défis et évènements en se déplaçant sur une map interactive avec des lieux de la licence et une direction artistique correspondant à ce que nous connaissons de l'œuvre d'Uderzo.

« Nous travaillons étroitement avec Jumpgate AB sur différents projets. Nous sommes ravis de collaborer sur celui-ci, qui s’adresse à des millions de fans à travers le monde et à toutes les générations » déclare Alain Falc, Président Directeur Général de Nacon. « Astérix & Obélix: Heroes est le projet basé sur la licence Astérix le plus abouti que nous ayons developpé jusqu’ici. Grâce aux heures de combat et de collecte de cartes qu’il propose, c’est le jeu parfait pour plaire aux joueurs sur consoles et PC ! » explique Harald Riegler, CEO de Jumpgate AB.

En attendant d'en savoir plus, vous pouvez toujours vous tourner vers Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d'Hibernie, vendu à partir de 26,99 € sur Amazon.