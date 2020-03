Stadia Pro : les jeux gratuits d'avril 2020 dévoilés

Maintenant que la période d'essai de Stadia Pro est terminée, les possesseurs de la console en cloud de Google ont dû renouveler leur abonnement à 9,99 € pour continuer à profiter de leurs jeux offerts tous les mois. Pour les concernés, une nouvelle salve de titres arrive d'ailleurs le 1er avril 2020.

Comme en mars, ce sont trois jeux supplémentaires qui vont pouvoir être appréciés par les clients du service. Ils pourront s'amuser avec Serious Sam Collection, qui compile Serious Sam: The First Encounter, Serious Sam: The Second Encounter et Serious Sam 3: BFE. Et ils auront également la chance de jouer à Spitlings, le jeu d'action en multijoueur coopératif avec des niveaux barrés sortis en exclusivité temporaire sur Stadia il y a peu, ainsi qu'au tower builder Stacks On Stacks (On Stacks), dont la sortie officielle est justement prévue pour le 1er avril.

Pour mémoire, le 31 mars, Metro Exodus et Thumper quitteront la liste des jeux gratuits pour les abonnés, alors pensez à les ajouter à votre collection avant le passage au mois prochain.