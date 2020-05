Stadia Pro : les jeux gratuits de juin 2020 dévoilés, six programmés dont des nouveautés !

Il n'y a actuellement qu'une dizaine de jeux disponibles avec Stadia Pro, l'abonnement mensuel à 9,99 € de Google. Chaque mois depuis le lancement, deux ou trois titres sont ajoutés, mais d'autres quittent aussi régulièrement l'offre.



Google va accélérer le rythme la semaine prochaine avec pas moins de cinq jeux qui vont intégrer Stadia Pro le 1er juin 2020. Il y aura comme prévu Little Nightmares, mais aussi Get Packed, le jeu de déménagement pour le moment exclusif au service de cloud gaming, le jeu de combat Power Rangers: Battle for the Grid, le FPS au ralenti SUPERHOT et le remake Panzer Dragoon.

À noter qu'en dehors de Get Packed qui est déjà disponible sur Stadia, les quatre autres jeux ne l'étaient pas encore, et seront proposés à l'achat à partir du 1er juin. Ces cinq entrants porteront le catalogue Stadia Pro à 17 titres, et seront rejoints par The Elder Scrolls Online le 16 juin. Pour rappel, l'offre gratuite passera de deux à un mois le 3 juin : libre à vous de l'activer avant cette date pour jouir des jeux actuels plus longtemps ou d'attendre de futurs titres.

