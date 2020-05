Stadia Pro : l'offre gratuite va passer de deux à un mois, pensez à en profiter !

À l'occasion du lancement de sa version gratuite utilisable sans la manette du constructeur, Stadia proposait une sympathique initiative commerciale. N'importe quel nouveau client pouvait ainsi prétendre à deux mois gratuits de Stadia Pro afin de profiter en illimité d'un (petit) catalogue de jeux gratuits.



La généreuse offre de Google ne va finalement pas durer longtemps, en tout cas sous cette forme. À partir du 3 juin, l'essai gratuit ne durera plus qu'un mois. Si vous voulez profiter de Stadia Pro pendant deux fois plus de temps, il va donc falloir activer votre compte et votre essai avant cette date !



En ce moment, vous avez accès à une dizaine de jeux dont PUBG, Destiny 2 ou Gylt, de nouveaux étant ajoutés tous les mois, tandis que d'autres quittent aussi régulièrement l'offre. À vous de voir s’il est plus intéressant d'essayer ces titres maintenant ou d'en attendre de plus intéressants dans quelque temps.

