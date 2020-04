Stadia Pro : les jeux gratuits de mai 2020 dévoilés

Un Stadia Connect pré-enregistré a été diffusé ce mardi soir, avec plusieurs nouvelles expériences confirmées sur la plateforme pour bientôt. Les abonnés Stadia Pro ont aussi eu de belles surprises, avec notamment l'arrivée de la Pioneer Edition de PlayerUnknown's Battlegrounds dans le catalogue dès ce 28 avril.

Il a aussi été annoncé que Zombie Army 4: Dead War sera disponible le 1er mai sur le service, et intégrera également la liste des jeux accessibles avec Stadia Pro. Le programme ne s'arrête pas là : ce même 1er mai, SteamWorld Heist et The Turing Test pourront être téléchargés par les abonnés, mais malheureusement, ce sera déjà au tour de Thumper de quitter l'offre sous souscription.

Rappelons que Stadia est désormais accessible gratuitement par tout le monde, et que deux mois de Stadia Pro sont offerts à tous les nouveaux clients.