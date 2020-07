Stadia Pro : les jeux gratuits d'août 2020 dévoilés, dont une nouveauté

De mois en mois, le catalogue Stadia Pro devient de plus en plus intéressant. Le service à 9,99 € par mois, permettant d'accéder à une sélection de jeux en illimité, compte désormais une bonne dizaine d'expériences, et les quatre ajouts prévus pour le 1er août 2020 vont encore renforcer l'offre.

À compter de samedi prochain, vous pourrez profiter du FPS Metro 2033 Redux, du jeu de rythme Just Shapes & Beats, mais aussi de deux nouveautés de la plateforme : Kona et Strange Brigade. Attention cependant, un jeu de Rebellion en chasse un autre, car Zombie Army 4: Dead War ne sera plus disponible via Stadia Pro à compter de la fin de semaine.

Le programme ne s'arrêtera pas là, car Rock of Ages III: Make & Break intègrera le catalogue le 14 août prochain, date de sa sortie sur Stadia. Google en profite pour rappeler que Orcs Must Die! 3 est jouable via Stadia Pro depuis son lancement à l'occasion du Stadia Connect. Et à part ça, Celeste peut être acheté via la boutique en ligne à compter de ce mardi, avec un prix affiché à 19,99 €.