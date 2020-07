Stadia : les jeux gratuits avec Stadia Pro en juillet dévoilés, une nouveauté pour la manette sur Android

Comme tous les premiers du mois, Stadia Pro s'apprête à renouveler la liste des jeux accessibles sans limite grâce à cet abonnement à 9,99 € par mois. Après pas moins de six titres en juin, quatre se profilent pour le 1er juillet 2020 : Crayta, comme prévu, mais aussi Monster Boy and the Cursed Kingdom, SteamWorld Dig et West of Loathing. En revanche, Serious Sam Collection, Spitlings et Stacks On Stacks (On Stacks) quittent le service dès ce 30 juin.

Autre bonne nouvelle pour les adeptes de Stadia, il est désormais possible d'utiliser la manette officielle sans fil sur Android !

Jouer sur Stadia depuis votre téléphone devient plus simple ! Vous pouvez désormais jouer sans fil avec la manette Stadia sur votre téléphone Android. La mise à jour sera déployée le 30 juin, vous aurez besoin de la dernière version de l'application Stadia pour continuer à jouer. Pour jouer sans fil avec votre manette Stadia, il vous suffit de connecter votre téléphone et votre manette au même réseau Wi-Fi, puis de lancer un jeu et de suivre les étapes d'appareillage qui s'afficheront à l'écran. Pour connecter un casque audio, assurez-vous de le brancher sur votre téléphone avec ou sans fil.

Cette nouveauté s'ajoute à la fonctionnalité récente permettant de jouer à Stadia depuis n'importe quel téléphone Android, avec quelques restrictions. De quoi vous donner envie de sauter le pas ?

