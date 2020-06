Crayta : l'exclusivité Stadia où vous créez des expériences jouables tient sa date de sortie

Stadia n'a pas encore de jeu qui ait réussi à inciter des acheteurs à se tourner en masse vers la plateforme. Google espère peut-être changer la donne avec Crayta, un jeu sous Unreal Engine 4 porté vers la création et le partage de niveaux. Il sera ainsi possible de créer toutes sortes d'expériences, du FPS compétitif au jeu de plateforme en passant par le puzzle game.



Bonne nouvelle, la date de sortie du projet de Unit 2 Games vient d'être fixée au 1er juillet 2020. Il sera proposé en plusieurs formats, à savoir standard, Premium et Deluxe. L'édition Premium ajoute 500 crédits pour s'acheter des éléments cosmétiques et le contenu saisonnier des mois à venir. L'édition Deluxe débloque en plus des éléments de personnalisation exclusifs, un boost d'expérience et 500 crédits supplémentaires. Et bonne nouvelle pour les abonnés Stadia Pro, Crayta sera téléchargeable sans frais additionnels dès son lancement, via sa Premium Edition !

Le jeu sera le premier à utiliser State Share, une fonctionnalité d'abord proposée en bêta qui permet d'inviter des amis à rejoindre nos niveaux via un simple lien. Une petite démonstration de cette nouveauté est faite en vidéo ci-dessus.

