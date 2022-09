Stadia Pro : les jeux offerts en octobre 2022 dévoilés

Bien que l'avenir de Stadia soit toujours flou, Google continue d'étoffer régulièrement son catalogue de jeux en cloud gaming et surtout de renouveler mensuellement le service Stadia Pro. L'offre à 9,99 € par mois va donc encore accueillir des titres additionnels pour ses abonnés à compter du 1er octobre 2022.

La cinquantaine de jeux actuels va ainsi être rejoint par Arcade Paradise, une sélection de 35 jeux rétro à découvrir sur une borne virtuelle, le jeu de dessin multijoueur Drawful 2, le top down shooter Slaycation Paradise, l'aventure narrative Tangle Tower, le jeu d'objets cachés Looking for Aliens et le tout public La famille Addams : Panique au manoir. En revanche, comme toujours depuis plusieurs mois, Google ne communique plus sur les départs de Stadia Pro, que vous pourrez découvrir directement dans la boutique...



Si vous préférez les consoles classiques, vous pouvez vous tourner vers La famille Addams : Panique au manoir pour 22,99 € sur Amazon.fr.