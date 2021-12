Stadia Pro : les jeux offerts aux abonnés en janvier 2022 dévoilés

Comme pour le mois en cours, il n'y aura visiblement aucun départ du catalogue Stadia Pro en janvier 2022, à moins que Google ait omis de communiquer à ce sujet. Il vient de dévoiler les titres qui seront ajoutés au service le 1er janvier prochain, et ils seront 5 à être intégrés à la ludothèque en cloud gaming à 9,99 € par mois.

Nous retrouverons le jeu d'aventure Darksiders III, le metroidvania Bloodstained: Ritual of the Night, le jeu de plateformes rétro Shantae: Risky’s Revenge, The Darkside Detective: A Fumble in the Dark Christmas, qui sera disponible dans la boutique Stadia à compter du 24 décembre, et enfin Dragons : L'Aube des Nouveaux Cavaliers, dernière adaptation de la licence à succès de Dreamworks.



À part ça, Google annonce que Super Animal Royale rejoint cette semaine le cercle très restreint des free-to-play jouables sur Stadia, et ce gratuitement et sans avoir besoin d'avoir la moindre console sous la main. Si vous n'avez toujours pas essayé la plateforme, c'est peut-être le moment d'y songer.