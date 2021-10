Stadia Pro : les 4 jeux offerts aux abonnés Stadia Pro en novembre 2021 dévoilés

Google aura attendu les derniers jours du mois pour confirmer les jeux qui seront octroyés aux abonnés Stadia Pro en novembre 2021. Mais ils sont bien là, au nombre de 4, avec aucun départ du catalogue à prévoir avant cela, pour le plus grand bonheur des clients du service à 9,99 € par mois.



Dès ce 1er novembre, les abonnés auront accès à Saints Row IV: Re-Elected, le jeu d'œnologie stratégique Hundred Days - Winemaking Simulator, DIRT 5 et le platformer rétro inspiré de la mythologie japonaise Kemono Heroes. De quoi vous occuper sur la plateforme de cloud gaming ?

À part ça, Google en profite pour rappeler la sortie ces derniers jours sur le service de Hello Engineer en version 1.0 en exclusivité temporaire sur Stadia, de l'Accès Anticipé de Heist Simulator, de Child of Light, de Dragon Ball Z: Kakarot, de PJ Masks: Heroes of the Night, de My Friend Peppa Pig ou encore de Riders Republic.

