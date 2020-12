Stadia Pro : 4 nouveaux jeux, mais 6 départs pour janvier 2021, et un titre offert pour les fêtes

Pas moins de 6 titres avaient été ajoutés au catalogue Stadia Pro en décembre, mais il y en aura un peu moins pour débuter l'année. Google vient de confirmer que ce sont 4 jeux qui feront leur entrée dans la ludothèque des abonnés du service à 9,99 € par mois, le 1er janvier 2021, tandis que pas moins de 6 sont sur le départ.

Les heureux élus sont F1 2020, Hotline Miami, le voyage musical Figment et l'Action-RPG coloré Ary and the Secret of Seasons. En revanche, il va falloir dire au revoir à Celeste, Dead by Daylight, Embr, GYLT, Risk of Rain 2 et Rock of Ages III : vous avez jusqu'au 31 décembre pour les déverrouiller, et vous les conserverez tant que votre souscription reste active. Eh oui, GYLT, l'exclusivité phare du lancement de la plateforme, va bien quitter l'offre. Il y a tout de même une petite réjouissance dès cette semaine avec un cadeau pour Noël : Cthulhu Saves Christmas, le RPG parodique à l'ancienne, est téléchargeable gratuitement pendant quelques jours pour les fêtes.

Sinon, Lara Croft and the Guardian of Light, Enter the Gungeon et Reigns ont rejoint la boutique Stadia cette semaine, et des promotions intéressantes sont proposées actuellement. Notez enfin que le bon d'achat de 10 € offert lors de votre premier abonnement à Stadia Pro ne sera plus valide après le 1er janvier 2021, alors pensez à l'utiliser d'ici là.

À part ça, F1 2020 est disponible sur consoles à partir de 54,90 € sur Amazon.fr.

