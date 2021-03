Stadia Pro : 4 jeux ajoutés au service en mars 2021, dont une nouveauté exclusive

Après un mois compliqué pour l'avenir de Stadia, marqué par la fermeture des studios de développement lancés par Google, la plateforme se doit de tenir la marée avec ses initiatives régulières. C'est le cas de Stadia Pro, le service de jeu en illimité à 9,99 €, qui accueille comme si de rien n'était 4 nouveautés en ce début de mois de mars.

Dès à présent, vous pouvez ajouter à votre ludothèque AVICII Invector, le jeu de rythme autour de l'univers du regretté DJ suédois, le jeu multijoueur Pac-Man: Mega Tunnel Battle, l'amusant jeu de stratégie Reigns et une nouveauté entièrement exclusive, PixelJunk Raiders. Le rogue-lite de Q-Games débarque directement sur Stadia Pro une semaine après son annonce, de quoi intéresser les curieux.

PixelJunk Raiders

Au secours ! D'horribles extraterrestres attaquent Tantal et récoltent la force vitale de la population ! Sortez de cet hypersommeil et foncez pour couper, trancher et éclater ce qui se mettra en travers de votre chemin et effectuer des sauvetages grâce à des centaines de missions uniques, tout en découvrant les mystères des énigmatiques Gardiens. Utilisez la contribution communautaire pour partager des niveaux avec les tourelles, mines et autres empreintes laissées derrière, ou bien vous lancer dans le niveau d'un autre mercenaire et utiliser ses empreintes pour vous procurer un avantage stratégique.