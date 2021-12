Stadia Pro : les jeux offerts aux abonnés en décembre 2021 dévoilés

Qui dit premier du mois dit nouvelle vague de jeux offerts aux abonnés Stadia Pro. Les clients du service de Google Stadia donnant un accès illimité à une sélection de jeux n'ont pour une fois pas dû dire au revoir au moindre titre fin novembre et en accueillent 5 nouveaux en ce 1er décembre.

Il y a d'abord Transformers: Battlegrounds - Complete Edition, la version ultime du jeu d'action grand public. Mais il y a aussi Wreckfest, le jeu de demolition derby par les créateurs des FlatOut, Destroy All Humans!, le jeu d'aventure nous faisant incarner des extraterrestres destructeurs, The Falconeer Warrior Edition, pour du dogfight à dos de faucon, et Foreclosed, un jeu narratif dans un monde cyberpunk.

Un beau programme donc, qui devrait plaire aux abonnés de Stadia Pro, qui coûte pour mémoire 9,99 € par mois. Les versions consoles de Destroy All Humans! sont sinon disponibles à partir de 23,29 € sur Amazon.fr.

