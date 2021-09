Destroy All Humans! 2: Reprobed officialisé avec une bande-annonce et des images

Black Forest Games et THQ Nordic avaient lancé l'année dernière un remake de Destroy All Humans!, un jeu d'action où un extraterrestre vient en repérage pour envahir la Terre. Les studios ne chôment pas et annoncent cette semaine que sa suite va aussi avoir droit à son remake.

L'information n'étonnera personne, PlayStation avait partagé la vidéo de gameplay peu avant l'officialisation, mais les studios partagent quand même du neuf, notamment une vraie bande-annonce à admirer ci-dessus. Destroy All Humans! 2: Reprobed permettra d'incarner encore une fois Crypto, toujours sur Terre, mais dans les années 60. Le KGB a fait exploser son vaisseau mère, le Petit-Gris cherche à se venger en mettant le bazar aux États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union soviétique, le Japon et même la Lune. Si vous connaissez déjà le jeu d'origine, pas de grosses nouveautés ici, mais les joueurs profiteront quand même d'améliorations visuelles grâce à l'Unreal Engine 4, et il sera possible de faire la campagne en coopération avec un ami en écran scindé.

Destroy All Humans! 2: Reprobed n'a pas encore de date de sortie, il est tout de même attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver Destroy All Humans! à 24,90 € sur Amazon.