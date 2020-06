Destroy All Humans! : du gameplay à Santa Modesta et une bande-annonce interactive dévoilés

Destroy All Humans! est attendu dans moins d'un mois sur ordinateurs et consoles de salon, Black Forest Games et THQ Nordic comptent donc partager encore quelques vidéos de leur remake dans les prochaines semaines, à commencer par une bande-annonce nous emmenant à Santa Modesta.

Parodie de ville californienne, Santa Modesta est ensoleillée et chaleureuse, mais cela n'empêche pas Crypto de faire un massacre, détruisant des maisons avec son vaisseau ou noyant même des humains dans une piscine. Par ailleurs, THQ Nordic a visiblement apprécié la bande-annonce interactive de Desperados III, il a décidé de faire de même avec Destroy All Humans!, le spectateur peut ainsi aider Crypto à dominer la Terre en choisissant quelle action faire en fin de vidéo :

Pour rappel, la date de sortie de Destroy All Humans! est fixée au 28 juillet 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, il est disponible en précommande à 39,99 € à la Fnac.