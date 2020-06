Destroy All Humans! : Crypto extermine les humains dans une courte bande-annonce

Destroy All Humans! sortira dans un peu plus d'un mois, et comme son titre l'indique, il proposera... de détruire tous les humains. Développé par Black Forest Games et édité par THQ Nordic, le jeu est un remake du titre éponyme de 2005 et suivra Cryptosporidium 137, un extraterrestre chargé d'asservir la Terre.

Pour cette lourde tâche, Cryptosporidium 137 est donc équipé d'une arme étrange dotée de technologies extraterrestres, avec des capacités bien pratiques, permettant de soulever des chars d'assaut, cramer des humains ou encore les électrifier (et ça marche aussi avec les vaches). Un outil également présent dans son petit vaisseau spatial, et tout cela est au cœur d'une nouvelle bande-annonce à admirer ci-dessus.

Pour rappel, la date de sortie de Destroy All Humans! est fixée au 28 juillet 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.