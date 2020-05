Destroy All Humans! : les extraterrestres malmènent les vaches dans une nouvelle vidéo de gameplay

THQ Nordic et Black Forest Games dévoilent aujourd'hui une nouvelle bande-annonce pour Destroy All Humans!, le remake de leur jeu d'action avec des extraterrestres qui envahissent la Terre. Voici la vidéo :

Avant de conquérir le monde et d'anéantir tous les humains, les extraterrestres vont devoir se familiariser avec les espèces locales, et notamment les vaches d'une paisible ferme. Rassurez-vous, les hommes et les femmes ne sont pas épargnés dans cette vidéo, qui gagne en intensité après quelques secondes grâce à un riff bien lourd, que semble apprécier THQ Nordic, le jeu avait été dévoilé accompagné d'un titre de Rammstein.

Pour rappel, la date de sortie de Destroy All Humans! est fixée au 28 juillet 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.