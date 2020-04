Destroy All Humans! : une date de sortie et des skins bonus pour les petits gris

Destroy All Humans! n'a certes jamais vraiment disparu des réseaux sociaux, il s'est quand même fait oublier par beaucoup. Le remake de THQ Nordic n'est cependant pas abandonné, bien au contraire : il ressurgit aujourd'hui avec une date de sortie.

C'est cet été que nous pourrons incarner un extraterrestre bien équipé pour éradiquer les humains de la Terre, avec des armes loufoques ou notre vaisseau spatial. Plus précisément, nous avons rendez-vous avec Destroy All Humans! le 28 juillet 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, avec un prix de 29,99 € sur ordinateur personnel et 39,99 € sur consoles. Pour le moment, pas de nouvelles de la version Stadia.

Vous pouvez dès à présent précommander les onéreuses éditions ADN et Crypto-137, mais aussi l'édition classique, toutes permettant de débloquer un pack de skins gratuit. Il comprend des apparences Pulp, The King, Dollarsmart, BFG-137 et Killing Joke pour notre héros venu d'ailleurs : elles sont visibles en vidéo ci-dessus ou en images en page suivante, aux côtés de visuels inédits.

