Destroy All Humans! 2 - Reprobed, une Second Coming Edition chère et massive dévoilée (vous ne devinerez jamais son prix)

Après avoir livré un remake du premier volet, THQ Nordic enchaîne avec Destroy All Humans! 2 - Reprobed, qui modernisera les graphismes et le contenu du jeu de 2006. L'éditeur avait déjà présenté une édition standard à 39,99 € et une Dressed to Skill Edition à 54,99 €, comprenant un pack de skins, un DLC Challenge Accepted et l'extension stand-alone Clone Carnage, déjà disponible au prix de 12,99 €.



Vous êtes vraiment fans de la franchise ? Vous avez envie de mettre beaucoup d'argent dans cette suite ? Alors, sachez que vous pourrez aussi vous tourner vers la Second Coming Edition, un coffret massif qui ajoute un Arkwoobler (une petite statue vacillante d'Arkvoodle), une plaque de métal vintage, un artbook, la bande-son orchestrale sur CD et, surtout, une figurine de Crypto de 70 cm de haut. Le bundle comprendra une version PS5, Xbox Series X|S ou PC, et peut d'ores et déjà être précommandé chez Amazon.fr.

Ce qui risque de vous refroidir, c'est bien évidemment le prix de cette Second Coming Edition : 399,99 €, soit 10 fois plus que la version standard. Existe-t-il au moins des fans de Destroy All Humans! prêts à dépenser autant dans cette édition collector parmi les plus chères de l'histoire du jeu vidéo ?

Si vous êtes plus raisonnables, la version standard de Destroy All Humans! 2 - Reprobed est toujours proposée à partir de 39,99 € avant sa sortie du 30 août 2022 sur PC et next-gen.

