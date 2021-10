Destroy All Humans! 2: Reprobed, les développeurs expliquent pourquoi il ne sort pas sur PS4, Xbox One et Switch

Après le très sympathique remake de Destroy All Humans! lancé l'année dernière, Black Forest Games et THQ Nordic planchent désormais sur sa suite, Destroy All Humans! 2: Reprobed. Le titre tournera sous Unreal Engine 4 et profitera d'améliorations graphiques, mais il faudra se passer de versions PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, contrairement au premier volet.

Pourquoi ? Eh bien, l'assistant-directeur créatif Stefan Schmitz a donné la réponse à The Escapist :

C'était un choix très difficile à faire pour tout le monde. Soit nous aurions dû faire ce nouveau jeu avec des visuels potentiellement plus faibles par rapport au remake de Destroy All Humans! pour accueillir les cartes plus grandes et plus denses du second, soit nous aurions dû renoncer à l'ancienne génération et regagner du temps d'optimisation, donner du temps à l'équipe pour créer un monde plus grand et une meilleure expérience de combat. Nous avons décidé d'opter pour ce dernier choix, car cela nous a permis de faire un grand pas en avant pour Destroy All Humans! 2: Reprobed en termes de qualité visuelle.

Destroy All Humans! 2: Reprobed aura donc des environnements plus grands et les développeurs ont dû sacrifier les versions PS4, Xbox One et Switch, privilégiant les graphismes et le gameplay. Le titre est donc attendu uniquement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, à une date encore inconnue. Si vous n'avez pas de console de nouvelle génération, vous pouvez vous rabattre sur le premier remake, vendu 23,65 € sur Amazon.