Destroy All Humans! 2: Reprobed finalement annoncé sur PS4 et Xbox One dans une édition Single Player

Après avoir sorti un remake de Destroy All Humans!, THQ Nordic et Black Forest Games s'étaient attaqué au second opus, mais ce Destroy All Humans! 2: Reprobed n'est disponible que sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les développeurs avaient alors expliqué à l'époque que les améliorations graphiques du titre ne leur permettaient pas de le porter sur les consoles de précédente génération.

Mais finalement, en s'y mettant, tout est possible. Les studios annoncent aujourd'hui Destroy All Humans! 2: Reprobed pour PlayStation 4 et Xbox One, dans une édition Single Player dont la date de sortie est déjà fixée au 27 juin 2023. Ce portage se fera évidemment avec quelques concessions, les joueurs devront se priver du multijoueur coopératif et d'autres modes secondaires, le titre n'inclura que la campagne solo.

Les studios précisent que ce portage sera vendu 10 € moins cher que sur les consoles de dernière génération, soit 29,99 €, et pourtant, Amazon affiche Destroy All Humans! 2: Reprobed sur Xbox Series X à 17,08 € (-51 %), si jamais vous avez la chance d'avoir la dernière console en date de Microsoft.

