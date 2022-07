Destroy All Humans! 2 - Reprobed nous montre ses environnements dans un nouveau trailer

Les joueurs qui ont apprécié le remake de Destroy All Humans! l'attendaient avec impatience, et il ne reste qu'un petit mois à attendre avant de mettre les mains sur Destroy All Humans! 2 - Reprobed, version modernisée du jeu d'action avec un extraterrestre affrontant des hippies et le KGB. Oui, c'est loufoque et le jeu nous fera voyager.

Pour la nouvelle bande-annonce de Destroy All Humans! 2 - Reprobed, THQ Nordic et Black Forest Games ont décidé de mettre en avant les environnements du jeu. Les joueurs pourront explorer cinq régions en monde semi-ouvert, à savoir Bay City, Albion, Tunguska, Takoshima et Solaris. Un petit tour du monde sous le thème de l'humour qui devrait ravir les fans et qui sera à vivre en solo comme en coopération.

La date de sortie de Destroy All Humans! 2 - Reprobed est pour rappel fixée au 30 août 2022 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, avec une Dressed to Skill Edition et même une énorme édition collector, la Second Coming Edition, au prix très élevé. Vous pouvez précommander le jeu de base à 39,99 € sur Gamesplanet.