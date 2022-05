Destroy All Humans! 2 - Reprobed : date de sortie, Dressed to Skill Edition et stand-alone multijoueur Clone Carnage déjà disponible

Après un remake du premier épisode plutôt réussi, Black Forest Games et THQ Nordic avaient annoncé en septembre dernier Destroy All Humans! 2: Reprobed, version remise au goût du jour du second volet de la franchise. Le titre se montre de nouveau aujourd'hui avec une bande-annonce, et surtout une date de sortie :

Destroy All Humans! 2: Reprobed sera donc disponible le 30 août 2022 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Nous retrouverons Crypto qui devra explorer cinq grandes zones ouvertes avec un vaste arsenal d'armes, son jetpack, son hoverboard et sa soucoupe volante pour affronter le KGB ou encore des hippies, le titre prenant place dans les années 60. Grâce au vaisseau, il sera possible de kidnapper des humains pour débloquer de nouvelles compétences, et le titre sera jouable en solo ou en multijoueur, à deux en local.

Destroy All Humans! 2: Reprobed sera vendu 39,99 €, mais les fans pourront également opter pour une Dressed to Skill Edition avec un pack de skins et le DLC Clone Carnage, ainsi que le DLC Challenge Accepted attendu en fin d'année. Clone Carnage est un mode multijoueur stand-alone, qui est disponible dès maintenant, accessible via la précommande ou seul contre 12,99 €. Sur PC, les joueurs qui choisiront la version Dressed to Skill auront également droit à la bande originale et un artbook au format numérique. Vous pouvez précommander Destroy All Humans! 2 - Reprobed à 39,99 € sur Amazon.