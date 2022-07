Destroy All Humans! 2 - Reprobed, la coopération à l'honneur d'une nouvelle bande-annonce

Le mois prochain sortira Destroy All Humans! 2 - Reprobed, remake du titre du même nom par THQ Nordic et Black Forest Games. Le jeu mettra une nouvelle fois en scène Crypto, en prise avec le KGB et des hippies dans les années 60, et il sera possible d'explorer les niveaux en solo comme en coopération.

La coopération est justement à l'honneur dans une nouvelle bande-annonce de Destroy All Humans! 2 - Reprobed, à admirer ci-dessus. Il sera possible de parcourir toute la campagne à deux joueurs, en local sur le même écran, une fonctionnalité conviviale qui se fait de plus en plus rare.

La date de sortie de Destroy All Humans! 2 - Reprobed est pour rappel fixée au 30 août 2022 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, le titre a également droit à une énorme édition collector qui coûte un bras. Vous pouvez précommander l'édition standard à 39,99 € sur Gamesplanet.