Destroy All Humans! 2: Reprobed, un remake du deuxième épisode fuite avec un trailer, à cause d'une boulette de PlayStation

Correct sans avoir visiblement soulevé les foules, le remake de Destroy All Humans! est sorti sur PC, PS4 et Xbox One l'année dernière, avant un portage sur Switch en juin dernier. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais THQ Nordic et Black Forest Games vont visiblement remettre le couvert avec une version revisitée de sa suite.



La nouvelle ne vient pas de l'éditeur et du développeur, mais de PlayStation, qui a fait une belle boulette en mettant en ligne un trailer sur Twitter et Facebook avant l'heure, avant de le retirer. Trop tard pour la Toile qui a pu capturer et repartager la bande-annonce de Destroy All Humans 2: Reprobed, un remake de l'épisode se situant en 1969 à l'époque des hippies et de la Guerre Froide, pour toujours plus de fun.



Aucune date de sortie n'est évoquée dans la séquence, mais le texte qui l'accompagnait n'évoquait qu'une version PS5, pas d'édition PS4. Destroy All Humans 2: Reprobed est-il seulement prévu sur PC et next-gen ? Il faudra attendre le communiqué de THQ Nordic pour en savoir plus. D'ici là, Destroy All Humans! est disponible à partir de 24,90 € sur Amazon.fr.