Stadia Pro : les 6 nouveaux jeux de juillet 2022 dévoilés

Stadia Pro a accueilli pas moins de 7 nouveaux jeux le mois dernier, pour le plus grand plaisir des abonnés. Le service à 9,99 € par mois continue sur sa lancée en prévoyant désormais d'ajouter pas moins de 6 titres dans son catalogue à la demande, forcément de genres bien différents.

Nous pourrons ainsi lancer, à partir du 1er juillet, le jeu de survie Five Nights at Freddy's: Security Breach, le remake du classique des shoot'em up Centipede Recharged, le thriller à la première personne Those Who Remain, Worms W.M.D., le roguelike avec des cartes Roguebook et le tout public Fast and Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R. Lequel aura vos faveurs le mois prochain ?

En parallèle, Google prévoit de retirer 5 expériences le 30 juin au soir : DreamWorks Dragons: Dawn of New Riders, Hello Engineer, The Darkside Detective, The Darkside Detective: A Fumble in the Dark, et Unto The End, qui resteront accessibles aux abonnés tant que leur souscription est active.