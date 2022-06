Stadia Pro : les 7 nouveaux jeux de juin 2022 dévoilés

Stadia continue de faire sa petite vie sans fulgurance, entre avant-premières discrètes, entrées régulières dans son catalogue en cloud gaming et renouvellement du catalogue Stadia Pro. Il vient d'ailleurs d'être étoffé avec 7 jeux supplémentaires en ce 1er juin, sans que la liste des sorties du service ne soit clairement communiquée.

À compter de ce mercredi, les abonnés peuvent récupérer Deliver Us the Moon, Lake, DEATHRUN TV, Through the Darkest of Times, Golf with Your Friends, TOHU et Ben 10 : La chasse aux pouvoirs, un bel assortiment d'expériences pour petits et grands. Pour en profiter, il faut comme toujours souscrire à l'offre à 9,99 € par mois, donnant actuellement accès à 50 jeux dans le nuage.

Pour les curieux, Ben 10 : La chasse aux pouvoirs est sinon disponible sur Nintendo Switch à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.