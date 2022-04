Stadia Pro : les nouveaux jeux de mai 2022 dévoilés

Même si l'avenir de la plateforme semble se ternir faute de véritable intérêt, Google continue de proposer chaque mois de nouveaux titres dans le catalogue Stadia Pro, service à 9,99 € mois. Il y aura ainsi 4 jeux supplémentaires accessibles en cloud gaming à partir du 1er mai pour les abonnés.

Les heureux élus sont Outriders, Paw Patrol, la Pat'Patrouille - Le film : À la rescousse d'Adventure City, le puzzle platformer Lumote: The Mastermote Chronicles et le jeu de plateforme à l'ancienne Kaze and the Wild Masks. Plusieurs départs auront cependant lieu dès ce 30 avril, à savoir Trine 4: The Nightmare Prince, Floor Kids, Kemono Heroes, Life is Strange Remastered et Life is Strange: Before The Storm Remastered. Tâchez donc de les ajouter à votre ludothèque d'ici ce soir pour les conserver tant que votre souscription reste active.

Pour les adeptes de consoles plus classiques, Life is Strange Remastered est sinon disponible à partir de 39,99 € sur Amazon.fr.