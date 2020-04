Get Packed : « Google a été d’un soutien sans faille », Jamie King nous partage son parcours sur Stadia

En plus de l’interview consacrée à Get Packed, Jamie King a accepté de revenir avec nous sur le rôle qu’a endossé Google dans le développement du jeu. Mieux encore, le développeur a retracé l’intégralité de l’histoire de Get Packed, un récit qui mêle habillement chance et coup de cœur. De ses débuts modestes jusqu’au Saint Graal qui a permis aux développeurs de travailler main dans la main avec une multinationale de la Silicon Valley, il n’y avait finalement qu’un pas que les créateurs du jeu ont sauté assez rapidement.

Comment a démarré l’aventure Get Packed ?

Les premiers travaux sur le jeu datent de 2017. À ce moment-là, nous venions à peine de créer notre structure et il n'était pas encore question d'en faire une exclusivité. Le problème de la plateforme était de toute manière très secondaire puisque nous en étions au stade du prototype et que nous n'avions pas encore d'éditeur. En résumé, nous n'avions que la philosophie du jeu, un titre accessible, fun et multijoueur, mais pas encore les moyens pour le faire passer à la vitesse supérieure.

Quels évènements ont précipité la situation ?

Il y a d’abord eu la rencontre avec notre éditeur Coatsink lors d’un meeting en 2018. Le courant est très rapidement passé entre notre petite équipe et ce petit label britannique indépendant, si bien que nous avons rapidement travaillé ensemble après cela. En ce qui concerne Stadia, c’est grâce au directeur de Coatsink, Tom Beardsmore si nous en sommes là aujourd’hui. Il a eu l’occasion de présenter aux équipes de Google plusieurs titres dont Get Packed. Les personnes qui travaillent sur Stadia sont des gens passionnés et visiblement ils sont tombés amoureux du jeu.

Comment Google décida-t-il de vous épauler à partir de là ?

Google a été d’un soutien sans faille. Il nous a permis de contourner les problèmes de physique que nous avions rencontrés durant nos premiers travaux. Nous avons pu repousser les limites dans ce domaine ainsi que dans le rendu graphique sans avoir peur de pénaliser les petites configurations. Réaliser un jeu sur Stadia c’est aussi avoir la certitude que les serveurs ont les reins solides et qu’ils peuvent ainsi supporter un jeu très gourmand en ressource sans sourciller et surtout sans que les joueurs subissent des lags.

Que conseilleriez-vous à un studio qui souhaite travailler avec Google ?

Je pense que le plus simple c’est avant tout de tenter sa chance. Faites un jeu auquel vous aimeriez jouer et que voulez voir apparaître sur le marché. Si votre jeu est bon et que vous êtes aussi passionnés que les personnes travaillant sur Stadia, alors vous avez toutes les chances de travailler avec eux.

Get Packed sera-t-il une exclusivité temporaire ou définitive de Google Stadia ?

Pour l’instant nous ne pouvons rien dire en dehors du fait que le jeu a le label « first on Stadia » et qu’il est prévu pour 2020.

En espérant que d'autres plateformes soient concernées concernant ce dernier point... Affaire à suivre donc.