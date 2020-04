Get Packed : Jamie King, cofondateur et game designer de Moonshine Studios, nous parle un peu plus de son futur jeu délirant

Tous les membres qui composent Moonshine Studios sont expérimentés dans l’art de donner vie à un jeu, mais en tant qu’équipe, Get Packed, disponible sur Google Stadia en 2020, est la toute première création de la structure. Dans ces conditions il y a forcément beaucoup d’enjeux, d’autant plus que les développeurs se lancent dans le secteur de plus en plus compétitif du party game. De très bonnes productions dans cette veine sont en effet sorties récemment et un certain Moving Out sera commercialisé dans même pas quatre jours avec un concept assez similaire à Get Packed.

C’est avec un Jamie King, confiant sur les qualités de son jeu, que nous avons pu nous entretenir pour éclaircir la situation. Le cofondateur et game designer du studio a bien voulu nous détailler un peu plus les qualités de son titre et de quelle manière il compte sortir du lot.

Rentrons directement dans le vif du sujet : pouvez-vous présenter Get Packed dans les grandes lignes ?

Get Packed est un party game jouable d’un à quatre joueurs. Le but du jeu est ici de déménager des zones entières le plus vite possible. Ce n’est pas une tâche aisée puisque les niveaux ont été pensés pour être les plus fous possible avec pas mal d’explosions et d’évènements improbables qui rendent le jeu particulièrement drôle. Pour ajouter une couche supplémentaire de bêtises, nous avons utilisé la physique ragdoll (qui permet de donner un aspect désarticulé aux corps, NDLR) pour que chaque accident de parcours soit encore plus ridicule et mémorable. Le moteur physique représente un gros morceau de notre jeu et nous en sommes assez contents.

Pourquoi vous être tourné vers le party game ?

Au moment de nous lancer dans notre premier jeu en tant que Moonshine Studios, nous avons simplement fait ce que la prudence imposait : une étude de marché. Après avoir cherché ce qui intéresse les joueurs et déterminé les créneaux qui étaient sous-exploités dans l’industrie, nous sommes arrivés à la conclusion qu’il y avait une place à prendre pour un jeu basé sur le multijoueur (local ou online) fun et l’utilisation d’une physique cassée. Le thème du déménagement est quant à lui arrivé après coup, au moment où nous étions nous-mêmes préoccupés par le déplacement de nos locaux.

Pouvons-nous en savoir plus sur le contenu du jeu ?

Le gros de l’expérience Get Packed tournera autour d’une campagne qui met en scène la ville de Ditchlington. Cette dernière se voit rachetée par un exploitant de mine de sel qui compte bien faire évacuer les lieux. Chaque niveau est un mélange savant de coopération et de compétition. Dans ces niveaux il faut réussir à réaliser un maximum de profit en rangeant le plus de choses dans le camion de déménagement et en brisant le moins d’objets, ce qui est loin d’être évident. Les joueurs peuvent s’attendre à plusieurs zones thématisées et remplies de dangers pour vous et votre précieuse cargaison. Sachez aussi que les quatre avatars disponibles en jeu sont tous personnalisables.

En quoi Get Packed est-il à la fois compétitif et coopératif ?

Il faut travailler main dans la main pour réussir dans Get Packed. La coopération est non seulement essentielle pour aller plus vite, mais elle est aussi vitale pour réaliser certaines actions, notamment le transport d’objets encombrants comme les canapés, voitures et même les arbres. Par ailleurs, Get Packed est le genre de jeu où il est difficile de ne pas s’en prendre à ses coéquipiers en cas d’échec cuisant et c’est en cela qu’il y a de la compétition même si elle est plus drôle qu’autre chose. Plus sérieusement, chaque joueur est évalué à la fin de chaque niveau pour connaître ses performances en tant que déménageur. Nous avons aussi inclus un mode versus qui voit s’affronter deux équipes de deux joueurs pour ceux qui ont vraiment envie d’en venir aux mains.

Pouvons-nous attendre d’autres modes de jeu ?

Le mode destruction vient compléter tout cela. Ce dernier porte plutôt bien son nom puisqu’il s’agit de fracasser un maximum d’objet dans le temps imparti. Le but du jeu change, mais les conditions pour réaliser ce carnage sont exactement les mêmes que pour le mode campagne.

Avez-vous pensé à faire un éditeur de niveau ?

Ce serait merveilleux de pouvoir mettre en place une fonctionnalité comme celle-ci, mais étant donné tout le travail lié à la physique qu’il y a derrière, ce serait vraiment compliqué à mettre en place. Jusqu’à nouvel ordre, l’éditeur de niveau n’est pas d’actualité.

Craignez-vous la concurrence d’un party game en particulier ?

Pas particulièrement. Chez Moonshine Studios nous sommes assez convaincus qu’il y a de la place pour tout le monde sur le marché et que notre jeu est assez atypique pour faire son nid. Mais s’il fallait vraiment désigner des jeux avec qui tenir la comparaison, je pense que Gang Beasts ou Human Fall Flat seraient de bons candidats pour leur utilisation de la physique ragdoll.

Avez-vous déjà pensé à vos futurs projets ?