Xbox Series X et S : Daniel Kaluuya (Get Out) au cœur d'une première publicité pour la campagne Power Your Dreams

Dans un mois (et un jour) sortiront les Xbox Series X et S de Microsoft, de nouvelles consoles qui comptent bien faire de l'ombre aux PlayStation 5 de Sony. Et la bataille passera évidemment par des campagnes publicitaires, chez le Japonais, c'est « Le jeu n'a pas de limites », l'Américain a choisi quant à lui « Power Your Dreams ».

Microsoft dévoile en effet sa campagne publicitaire, avec une première vidéo dénommée Us Dreamers, mettant en scène l'acteur Daniel Kaluuya (Get Out, Black Panther) se retrouvant propulsé dans des mondes virtuels, dont ceux d'Assassin's Creed Valhalla et Halo Infinite. Oui, le constructeur a choisi un jeu tiers et un first party attendu en 2021 pour promouvoir ses consoles attendues le mois prochain, un choix étonnant. Voici ce que déclare le constructeur :

La campagne mondiale Power Your Dreams met l’accent sur l’expérience positive que représente le jeu vidéo pour nous tous. Power Your Dreams veut transmettre l’idée que lorsque nous jouons, que ce soit sur console, PC ou mobile, nous rêvons. Nous rêvons d’être quelqu’un d’autre, ou au contraire de devenir celui ou celle qu’au fond, nous avons toujours été. Nous rêvons d’une victoire mémorable partagée entre amis ou d’une aventure en solitaire qui nous pousse à dépasser nos limites. Et parfois nous rêvons d’atteindre la première place ou de rendre le monde meilleur.

L’histoire commence alors que Daniel attrape sa manette sans fil Xbox en rentrant chez lui. Ses amis en ligne l’accueillent et le voilà transporté dans son rêve de joueur : il est alors représenté en images de synthèse. Daniel traverse son rêve, naviguant d’un monde spectaculaire à l’autre, avant de découvrir une autre joueuse et la représentation de son propre rêve. Ensemble, ils comprennent que si nos rêves et nos aventures sont uniques, ces derniers peuvent se rejoindre grâce à la puissance de la Xbox.

Au-delà de son aspect visuel et de son histoire, l’âme de « Us Dreamers » vient également de son illustration musicale, la chanson « No Ordinary » de Labrinth, le chanteur-compositeur-producteur multi-disque de platine, nommé aux Grammy et vainqueur d’un Emmy Award pour l’une des séries marquantes de 2019, Euphoria, produite par HBO. « No Ordinary » dynamise la narration de « Us Dreamers » et accompagne son spectacle visuel.

L’équipe Xbox remercie les fans présents depuis le début de l’aventure et tient à accueillir celles et ceux nous rejoignant aujourd’hui pour la première fois. L’accueil que vous avez réservé aux annonces des Xbox Series X et Series S a su nous motiver et nous inspirer pour créer cette campagne.