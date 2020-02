Stadia Pro : les jeux gratuits de mars 2020 dévoilés

À compter du 1er mars 2020, ce ne sont pas deux, mais trois jeux supplémentaires qui rejoindront le catalogue Stadia Pro. Deux d'entre eux ne sont pas surprenants : SteamWorld Dig 2 et SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech avaient déjà été confirmés pour les abonnés il y a quelques jours.



Le dernier larron est GRID, qui fait partie des jeux disponibles sur Stadia depuis son lancement en novembre, et est donc offert jusqu'à nouvel ordre. Les clients Stadia Pro peuvent comme toujours le récupérer avant qu'il ne quitte le catalogue dédié aux abonnés, et le conserver tant que leur souscription est active. La liste des jeux disponibles avec Stadia n'est autrement pas intemporelle : Farming Simulator 19 - Platinum Edition la délaisse d'ailleurs déjà le 29 février. Si vous avez un abonnement Stadia Pro, n'oubliez donc pas de l'ajouter à votre ludothèque au plus tard à cette date.

Dernier point : Spitlings, dont l'arrivée sur Stadia avait récemment été annoncée, est disponible à compter de ce 25 février sur la console en cloud.

Lire aussi : Stadia Pro : une fois les 3 mois gratuits écoulés, que se passe-t-il ? La firme répond avec une FAQ