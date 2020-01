Stadia Pro : les jeux gratuits de février 2020 dévoilés, deux autres titres sur le départ

Toujours sous le coup de la gratuité pour les possesseurs de la Premiere Edition de Google Stadia, Stadia Pro permet de retrouver chaque mois de nouveaux jeux gratuits, lui qui deviendra prochainement payant via un abonnement mensuel à 9,99 € par mois.

Le catalogue grossit à pas de fourmi pour les clients, avec deux nouveaux entrants attendus pour le 1er février 2020. D'un côté, il y a GYLT, le thriller de Tequila Works qui est la première, et à ce jour la seule, exclusivité Google Stadia. De l'autre, Metro Exodus, troisième volet de la saga de FPS à succès.



Deux autres jeux sont cependant sur le départ, et doivent être récupérés avant le 31 janvier 2020 pour être conservés tant que votre abonnement est actif : il s'agit de Samurai Shodown et Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration. Google précise que, au passage, les clients Stadia Pro peuvent bénéficier de 60 % de réduction sur Mortal Kombat 11 du 28 janvier au 5 février, ainsi que de 40 % de promotion sur Just Dance 2020 et 60 % sur Trials Rising jusqu'au 4 février.