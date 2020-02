Stadia : cinq nouveaux jeux annoncés, dont des exclusivités temporaires !

Google l'avait annoncé : avant juin prochain, une dizaine de titres arriveront en exclusivité temporaire sur Stadia. Il était temps que la société commence à dégainer ses cartouches, et c'est ce qu'elle fait en confirmant cinq nouveaux jeux pour la console en cloud, dont trois en avant-première.

Du côté des exclusivités temporaires, nous retrouverons le jeu d'aventure Lost Words: Beyond the Page, le jeu de construction de tour Stacks On Stacks (On Stacks) et l'expérience multijoueur où personne ne doit mourir Spitlings. Panzer Dragoon Remake est lui confirmé sans notion de priorité, et devrait donc arriver sur la plateforme en même temps que sur console, tout comme Serious Sam Collection. La compilation parue sur Xbox 360 avait fait parler d'elle il y a quelque temps pour un éventuel portage PS4 et Xbox One, mais c'est bien sur Stadia qu'elle va revenir, à priori dans une mouture améliorée et sans Serious Sam: Double D XXL : là encore, aucune mention d'exclusivité n'est mise en avant, alors des versions sur consoles actuelles ne sont pas à exclure.



À noter que pour le moment, aucune date de sortie n'est avancée pour ces cinq jeux.

Lost Words: Beyond the Page - En exclusivité temporaire sur Stadia

Éditeur : Modus Games

Développeur : Sketchbook Games

Lost Words: Beyond the Page est un jeu de puzzle et d'aventure narrative à l'atmosphère toute particulière prenant place dans les pages du journal intime d'une petite fille. Au fil de l'histoire imaginée par la célèbre scénariste Rhianna Pratchett, les joueurs guident un auteur en herbe à travers le merveilleux monde fantastique d'Estoria, où les mots sont dotés d'un immense pouvoir. Dans Lost Words: Beyond the Page, les joueurs interagissent avec les mots eux-mêmes pour résoudre des puzzles exigeants et triompher de phases de plateformes afin de progresser dans un environnement en constante évolution.

Dans ce jeu ayant remporté une douzaine de prix et de récompenses, les joueurs vont traverser les pages du journal et découvrir un récit chargé en émotion et en développement personnel. Celui-ci mettra Izzy, l'héroïne, à l'épreuve alors qu'elle se lance dans cette aventure inédite et haute en couleur.

Panzer Dragoon Remake

Éditeur : Forever Entertainment

Développeur : Megapixel Studio

Une nouvelle version remastérisée de Panzer Dragoon, fidèle au jeu original, avec des graphismes et des contrôles améliorés correspondant aux standards des jeux modernes ! Sur une planète lointaine et isolée, les joueurs feront la rencontre de deux anciens dragons. Équipés d'une arme mortelle issue du passé et guidés par un dragon bleu en armure, les joueurs devront accomplir leur destinée en empêchant le Dragon Prototype d'atteindre la Tour, ou mourir en essayant.

Caractéristiques