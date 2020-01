Stadia : plus de 120 nouveaux jeux et 10 exclusivités temporaires en 2020, de nouvelles fonctionnalités arrivent

Actuellement, Stadia, c'est quelques dizaines de jeux, une seule vraie exclusivité avec GYLT, et de nombreux détracteurs, peu convaincus par cette console pensée autour du cloud.

Google débute 2020 en faisant un petit point sur ce qui arrive bientôt pour les utilisateurs de la manette connectée. D'ici la fin du trimestre, donc pour mars prochain, le constructeur prévoit d'ajouter le support de la 4K, la jouabilité sans fil et une fonction d'aide pour le jeu via navigateur web, et de rendre davantage de téléphones Android compatibles avec Stadia. Si vous jouez en utilisant Chrome, vous allez donc avoir droit à quelques nouveautés bien senties, mais pas révolutionnaires non plus.

La phrase la plus intéressante du communiqué concerne toutefois non pas la console en elle-même, mais son catalogue de jeux.

En regardant notre programmation à venir, nous prévoyons plus de 120 jeux à venir à Stadia en 2020, et nous prévoyons plus de dix jeux au cours du seul premier semestre de l'année qui ne seront disponibles que sur Stadia lors de leur lancement.

Vous avez bien lu : d'ici juin prochain, au moins dix jeux seront proposés en exclusivité temporaire sur Stadia, rendant mécaniquement la console plus attractive. Orcs Must Die! 3 et Get Packed pourraient en faire partie, mais nous avons visiblement encore quelques surprises à découvrir dans les mois qui viennent. Et au niveau du line-up général, ce sont donc une bonne centaine de jeux au moins qui seront ajoutés au service, entre nouveautés et titres passés. À noter que Google ne mentionne pas l'arrivée de l'offre Stadia Base, qui devrait permettre de profiter des titres payants sans souscrire à l'abonnement Stadia Pro.