Stadia : de nombreux jeux d'Ubisoft rejoignent le catalogue, la bêta d'Ubisoft+ débarque en France et dans de nouveaux pays

Malgré les déboires de Google Stadia plus tôt cette année, avec notamment la fermeture de ses studios de développement interne de jeux, nous sommes loin de la fermeture et la plateforme va continuer à accueillir des productions d'autres éditeurs. D'ailleurs, plus de 100 jeux doivent arriver d'ici la fin de l'année, comme nous l'a appris le mois dernier Nate Ahearn. Et c'est en bonne voie grâce notamment à l'un des premiers partenaires de Stadia depuis ses débuts, Ubisoft. Il faut dire qu'un gros chèque, ça aide bien. En effet, une vague de jeux a été ajoutée au catalogue ce jeudi, avec des classiques du géant français.

Voici la liste des 9 heureux élus, certains commençant à bien dater :

Assassin's Creed Black Flag ;

Assassin's Creed Rogue ;

Assassin's Creed III Remastered ;

Far Cry 4 ;

Far Cry Primal ;

Far Cry Blood Dragon ;

Rayman Legends ;

Child of Light ;

Rainbow Six Siege.

Pour le premier titre de la liste, vous ferez semblant d'être surpris, puisque Google avait fait fuiter sa venue lors de l'annonce d'une fonctionnalité révolutionnaire en avril... Quant à Assassin's Creed Revelations, lui aussi mentionné dans ce leak, vous pouvez l'obtenir dans The Ezio Collection sur PS4, vendue 19,86 € sur Amazon, à défaut qu'il soit disponible pour le moment sur la plateforme de cloud gaming.

Mais ce n'est pas tout, car le service Ubisoft+ est désormais disponible en bêta sur Stadia dans de nouveaux pays, à savoir le Canada, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Belgique et la Suisse. En échange d'un abonnement coûtant 14,99 € par mois (ou 14,99 $ selon la région), vous pouvez profiter de l'ensemble des jeux de l'éditeur, et donc de tous les titres cités plus haut.

