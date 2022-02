Nintendo Switch Online : les incontournables EarthBound et EarthBound Beginnings rejoignent le catalogue de jeux NES et SNES !

La saga de jeux de rôle rétro Mother aura mis du temps à arriver en Europe. Le premier volet était sorti sur NES en 1989 seulement au Japon et sa suite, Mother 2, avait été amenée en Amérique du Nord sur SNES sous le nom de EarthBound. Ce n'est qu'à l'époque de la Console Virtuelle de la Wii U que EarthBound et l'épisode original qui fut rebaptisé EarthBound Beginnings ont traversé nos frontières.

Si vous n'avez pas encore eu le temps d'approcher ces classiques de Nintendo et HAL Laboratory, le moment est tout trouvé : ils viennent de rejoindre le catalogue du Nintendo Switch Online.

EarthBound

Une véritable terreur intergalactique a frappé le petit village d'Onett lorsqu'un objet extraterrestre s'y est écrasé au beau milieu de la nuit! Une destruction imminente guette désormais la Terre, à cause d'une menace universelle : Giygas. Un garçon courageux nommé Ness et ses trois amis font le pacte de sauver la planète de la destruction! Combattez des centaines de monstres à dormir debout, de dinosaures errants et d'ennemis extraterrestres. Voyagez vers des lieux exotiques tels que Saturn Valley, Dusty Dunes Desert, et Deep Darkness. L'épreuve ultime sera la confrontation avec le tout-puissant Giygas!

EarthBound Beginnings

L'an 198X, en tant que Ninten, un jeune garçon de Podunk aux pouvoirs psychiques, trouvez les huit mélodies pour aider la reine de Magicant. Armé de votre fidèle bâton de baseball, combattez hippies, zombies... et même des escargots magiques? Découvrez le mystère de cet étrange phénomène dans EarthBound Beginnings qui sort pour la première fois aux États-Unis d'Amérique.

Il y a des robots partout et Ninten ne peut pas les combattre tout seul. Pour gagner d'intenses batailles avec des attaques psychiques, vous devrez faire équipe avec des personnages hauts en couleur, y compris Lloyd, Ana, et Teddy. PK Fire! PK Thunder! PK Freeze! Ça vous parle? Ninten n'est pas le seul à posséder des pouvoirs psychiques, sa partenaire Ana utilise aussi des attaques PSI pour aider pendant le combat. Lors de son aventure entre Magicant et la Terre, Ninten fera aussi équipe avec les hommes volants! Prenez du plaisir en explorant un zoo abandonné, en sauvant le monde, et plus encore.