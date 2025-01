NVIDIA DLSS : cinq nouveaux jeux compatibles, dont un Virtua Fighter et le prochain titre du créateur de Dragon Age

NVIDIA et les développeurs continuent de rendre compatibles leurs jeux avec le DLSS, une technologie permettant d'améliorer l'image et le framerate grâce à l'IA présente dans les GeForce RTX. La Série 50 rajoutera même le DLSS 4 avec le Multi Frame Generation, mais il faudra attendre la fin du mois pour découvrir les premières RTX 5090 et 5080.

Aujourd'hui, NVIDIA annonce que cinq nouveaux jeux bénéficieront du DLSS à leur sortie, dont un titre conçu par le créateur des Dragon Age et un jeu de versus fighting très attendu sur PC :

Eternal Strands - Dans Eternal Strands, vous incarnez Brynn, une jeune mais intrépide Tisseuse, déterminée à retrouver le foyer culturel de son peuple. Dotée de puissantes capacités magiques et d'un arsenal d'armes magiques, vous devrez affronter des ennemis allant d’humanoïdes à d'imposantes bêtes. Ce premier titre d'action-aventure fantastique de Yellow Brick Games, qui sera lancé le 28 janvier, fonctionnera avec les niveaux de détail les plus élevés grâce à la prise en charge du DLSS Super Resolution et Frame Generation. De plus, avec NVIDIA Reflex, la latence du PC est réduite, ce qui rend le jeu plus réactif. Et si les taux de rafraîchissement sont déjà élevés, activez DLAA pour porter la qualité de l'image à de nouveaux sommets.

- Dans Eternal Strands, vous incarnez Brynn, une jeune mais intrépide Tisseuse, déterminée à retrouver le foyer culturel de son peuple. Dotée de puissantes capacités magiques et d'un arsenal d'armes magiques, vous devrez affronter des ennemis allant d’humanoïdes à d'imposantes bêtes. Ce premier titre d'action-aventure fantastique de Yellow Brick Games, qui sera lancé le 28 janvier, fonctionnera avec les niveaux de détail les plus élevés grâce à la prise en charge du DLSS Super Resolution et Frame Generation. De plus, avec NVIDIA Reflex, la latence du PC est réduite, ce qui rend le jeu plus réactif. Et si les taux de rafraîchissement sont déjà élevés, activez DLAA pour porter la qualité de l'image à de nouveaux sommets. Jotunnslayer: Hordes of Hel - De Grindstone, Games Farm et ARTillery's Jotunnslayer, Hordes of Hel est un nouveau jeu roguelike de survie disponible dès maintenant en Early Access. Entrez dans le sombre royaume de la mythologie nordique en incarnant l'un des quatre héros et prouvez votre valeur en affrontant des vagues d'adversaires mythiques. N'oubliez pas d'activer le DLSS Super Resolution sur les cartes graphiques GeForce RTX et les ordinateurs portables pour accélérer les taux de rafraîchissement lors de vos combats frénétiques.

- De Grindstone, Games Farm et ARTillery's Jotunnslayer, Hordes of Hel est un nouveau jeu roguelike de survie disponible dès maintenant en Early Access. Entrez dans le sombre royaume de la mythologie nordique en incarnant l'un des quatre héros et prouvez votre valeur en affrontant des vagues d'adversaires mythiques. N'oubliez pas d'activer le DLSS Super Resolution sur les cartes graphiques GeForce RTX et les ordinateurs portables pour accélérer les taux de rafraîchissement lors de vos combats frénétiques. Orcs Must Die ! Deathtrap - Le nouveau chapitre de la franchise Orcs Must Die !, acclamée par la critique, combine des combats chaotiques à la troisième personne et une stratégie sournoise de pose de pièges. Profitez d'une rejouabilité sans fin, car votre mage de guerre devient plus fort à chaque bataille. Afin de garantir un taux de rafraîchissement optimal lors des combats contre les centaines d'orques à l'écran, Orcs Must Die ! Deathtrap sera lancé le 28 janvier avec la prise en charge dès le premier jour du DLSS Super Resolution et DLAA.

- Le nouveau chapitre de la franchise Orcs Must Die !, acclamée par la critique, combine des combats chaotiques à la troisième personne et une stratégie sournoise de pose de pièges. Profitez d'une rejouabilité sans fin, car votre mage de guerre devient plus fort à chaque bataille. Afin de garantir un taux de rafraîchissement optimal lors des combats contre les centaines d'orques à l'écran, Orcs Must Die ! Deathtrap sera lancé le 28 janvier avec la prise en charge dès le premier jour du DLSS Super Resolution et DLAA. Virtua Fighter 5 R.E.V.O. - Divertissant les fans de jeux de combat depuis 1993, la franchise innovante Virtua Fighter est de retour le 28 janvier avec le lancement de Virtua Fighter 5 R.E.V.O., de SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio. Affrontez les plus grands combattants du monde dans l'ultime remaster du jeu de combat classique en 3D, Virtua Fighter 5, qui propose désormais la prise en charge du netcode Rollback, de superbes graphismes 4K et tous les combats d'arts martiaux qui brisent les os de l'original de renom. Le jeu comprendra également la prise en charge dès le premier jour du DLSS Super Resolution, garantissant aux joueurs GeForce RTX l'expérience la plus rapide possible.

Vous pouvez acheter des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Lire aussi : RTX 5090 : des performances ridicules sans le DLSS ?