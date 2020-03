COVID-19 : le top des jeux gratuits pour s'occuper en période de confinement

Le monde vit une drôle de période, alors que la pandémie de coronavirus COVID-19 a déjà tué des milliers de personnes à travers le monde. Pour éviter une crise sanitaire majeure, plusieurs pays dont la France ont mis en place des mesures de confinement drastiques pour inciter les citoyens à rester chez eux au maximum. Par chez nous, les déplacements sont ainsi limités au strict minimum, nous obligeant à revoir nos habitudes de la vie de tous les jours.

Cette situation inhabituelle va aussi nécessiter de trouver de nouvelles occupations, comme la lecture conseillée par notre cher président Emmanuel Macron, et le jeu vidéo en fait partie. Pour ceux qui n'auraient pas de jeux en cours, pas les moyens d'en acheter un nouveau ou qui souhaiteraient juste découvrir de nouvelles expériences, nous vous avons concocté une petite sélection de titres entièrement gratuits, récents ou non, qui valent le détour.

Les free-to-play récents

Call of Duty: Warzone (PS4/Xbox One/PC)

Inutile de se le cacher, même s'il ne s'en vantera jamais, c'est LE jeu qui va ressortir du lot en cette période de confinement. Un Call of Duty gratuit, disponible sur PC, PS4 et Xbox One en cross-play, qui prend le meilleur du Battle Royale pour y apposer les codes de la série, même les plus réfractaires à la franchise risquent de s'y intéresser.

Darwin Project (PS4/Xbox One/PC)

Pour offrir une petite variante au genre du Battle Royale, ce titre orienté survie invite un spectateur à affecter des bonus ou des malus aux participants de ce faux jeu télévisé. L'ambiance cartoon de ce free-to-play qui ne manque pas de profondeur devrait attirer les curieux, d'autant plus qu'il est disponible depuis peu sur consoles de salon.

Dauntless (PS4/Xbox One/PC)

Bon, Dauntless a presque un an déjà, mais il a encore de la marge pour gagner en popularité. D'autant plus qu'il propose un concept assez original pour un free-to-play, avec des monstres à tuer à plusieurs en PvE et des mécaniques Action-RPG poussées.



The Cycle (PC)

Un quest shooter compétitif en PvE, ça change, et c'est tant mieux. Chaque partie de vingt minutes nous demande de survivre et nous forger le meilleur arsenal possible pour compléter un maximum d'objectifs et fuir une dangereuse planète avant la fin du temps imparti.

Vigor (Xbox One/PC)

La survie, c'est un peu la thématique du moment, alors Vigor semble tout indiqué pour être un bon compagnon de jeu. Dans cette expérience où la Norvège est le dernier bastillon de l'humanité, huit à douze joueurs s'affrontent pour récupérer des ressources et améliorer leur refuge et leur équipement.

Black Desert Mobile (iOS/Android)

Bon, il faudra certainement plus de temps que n'en proposera le confinement pour toucher le bout de Black Desert Mobile, portage du MMORPG à succès de Pearl Abyss. Au-delà de ses graphismes soignés, le titre propose un contenu déjà riche malgré sa jeunesse sur portables.

Call of Duty: Mobile (iOS/Android)

Ils sont déjà des centaines de millions à l'avoir essayé, alors pourquoi pas vous ? Même si un FPS sur mobiles ne sera probablement jamais aussi confortable que sur PC ou consoles, les férus de smartphones et tablettes ont ici une expérience travaillée pour s'occuper des heures durant.

Pokémon Masters (iOS/Android)

Confinement oblige, nous ne pouvons pas vous conseiller de jouer à Pokémon GO, à moins que vous ayez des PokéStops à portée de téléphone. Ce Pokémon Masters vaut dans tous les cas le détour, avec une campagne d'une dizaine d'heures très addictive, et un tas de quêtes annexes régulières qui, malgré un gameplay finalement simple et redondant, ne se laisse pas facilement tomber des mains.