CERO : l'organisme de classification des jeux japonais fermé à cause du COVID-19, des retards à prévoir ?

Comme avec le PEGI en Europe, le Computer Entertainment Rating Organization est un passage obligatoire pour les jeux vidéo au Japon. Sans évaluation de l'organisme, pas possible de sortir son produit vidéoludique sur le territoire.

Ce ne sera pas le premier, mais le CERO va à son tour être touché par les aléas liés au COVID-19. Le Japon vient de décréter un état d'urgence et encourage les citoyens à ne pas sortir et à télétravailler autant que possible, alors l'entreprise a pris une décision radicale : fermer ses bureaux jusqu'au 6 mai au moins. Problème, ses examinateurs ne peuvent pas œuvrer en télétravail, et toutes les évaluations en cours ou à venir sont suspendues jusqu'à la reprise.

Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence dû au COVID-19, et le gouverneur de Tokyo a demandé aux gens de s'abstenir de sortir jusqu'au 6 mai. Étant donné que les examinateurs utilisent notre bureau pour procéder à l'examen [des jeux vidéo], il n'est pas possible pour notre personnel et notre examinateur de travailler à domicile. Pour cette raison, toutes les opérations, y compris l'examen (y compris les procédures en cours), seront suspendues à partir d'aujourd'hui jusqu'au 6 mai. Tout le personnel sera en attente à la maison et le bureau sera fermé pendant cette période. Nous annoncerons la reprise des activités sur notre site Internet. Nous nous excusons sincèrement pour tout inconvénient que cela pourrait vous causer et vous remercions de votre compréhension.

Sauf que, sans évaluation, les jeux ne peuvent donc légalement pas être vendus au Japon. Cela veut-il dire que des titres vont être retardés sur le territoire juste à cause de cette histoire ? Ce n'est pas si sûr, car le processus d'évaluation se fait généralement plusieurs mois avant la date de sortie, et il pourrait donc toujours être réalisé avant le lancement. Il faudra tout de même que le CERO prenne ses dispositions pour gérer au mieux son calendrier après l'état d'urgence, en espérant que la situation ne dure pas davantage au Japon.

