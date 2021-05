Hades : le portage PS4 en approche ? L'organisme de classification sud-coréen redonne espoir

Lancé en Accès Anticipé sur l'Epic Games Store en 2018, Hades a doucement, mais sûrement, fait son nid au fil des mois. Et il a enfin été lancé en version finale en septembre dernier sur PC et Switch, lui permettant de dépasser le million de ventes dès lors. La machine s'est emballée depuis et le titre est reconnu comme l'un des meilleurs de l'année passée, en témoigne ses multiples récompenses.

Et pourtant, Hades n'est toujours pas sorti sur PS5, PS4, Xbox Series X et S ou Xbox One, alors que rien ne l'en empêche sur le papier, et que les précédents titres de ses développeurs ne s'en sont pas privé. Il ne s'agit donc probablement que d'une question de temps avant de retrouver l'expérience sur ces plateformes, et peut-être plus beaucoup. Les internautes viennent de découvrir que le jeu vient d'être évalué sur PlayStation 4 par l'organisme de classification sud-coréen, ce qui comme est souvent un indicateur de sortie imminente.

Plus étrange, Take-Two Interactive y est listé comme éditeur : le géant va-t-il récupérer les droits de distribution de Hades, dans ce pays ou à l'internationale ? Une erreur de listing n'est pas à exclure non plus : seul l'avenir nous le dira. Pour le moment, vous pouvez vous procurer l'édition limitée sur Nintendo Switch pour 29,99 € sur Amazon.fr.