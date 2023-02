Ghost Trick Détective Fantôme : le portage Switch, PS4, Xbox One et PC de l'un des meilleurs jeux de la Nintendo DS officialisé

Sorti en 2010 au Japon et en 2011 en Occident, Ghost Trick : Détective Fantôme a été créé par Capcom et Shu Takumi, plus connu pour la série des Ace Attorney. Très apprécié par la critique, le titre n'est pourtant pas le plus populaire de sa génération, mais il va avoir droit à une seconde chance.

Le Nintendo Direct a en effet permis de confirmer une information qui avait fuité via un enregistrement de nom en Corée du Sud il y a quelques semaines. Oui, Ghost Trick : Détective Fantôme va bel et bien avoir droit à son édition modernisée, grâce à un portage sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One et PC via Steam qui aura lieu dans le courant de l'été 2023. Au programme des nouveautés, des graphismes remis au goût du jour avec un framerate optimisé, une traduction en 9 langues, un menu Collection pour retrouver des musiques et des images, et des Ghost Puzzles issus du portage mobile.



Profitez de la musique et des images de Ghost Trick dans la Collection Découvrez la nouvelle fonctionnalité de Collection, qui regroupe les images et la musique que vous avez rencontrées en jouant. Vous pourrez retrouver toutes les images et les musiques que vous aurez vues ou entendues en jeu via le menu intégré. Plongez dans le monde de Ghost Trick avec des images conceptuelles inédites ou en superposant de la musique sur différentes scènes. Des Ghost Puzzles à glisser et des Défis électrisants Les célèbres Ghost Puzzles de la version smartphone sont également de retour. Permutez les tuiles pour former des scènes du jeu ! De nouveaux "Défis" ont aussi été ajoutés, que vous pourrez accomplir en remplissant certaines conditions spéciales. Affichez vos succès, qu'il s'agisse de terminer tous les chapitres, d'empêcher toute mort à certains moments, et bien plus encore !

Vous pouvez retrouver davantage d'informations sur le projet sur le site officiel.